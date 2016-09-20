Санкт-Петербург, 20 сентября, 2016, 13:42 — ИА Регнум. Глава Минздрава России Вероника Скворцова оказала первую помощь пассажиру воздушного судна «Москва — Нью-Йорк», совершившего экстренную посадку в Санкт-Петербурге. Об этом, как передает Life.ru, рассказала сама министр здравоохранения России, которой 21 сентября предстоит выступить на специальном совещании на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

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«Женщина 47 лет находилась в бессознательном состоянии с признаками очагового поражения мозга, нитевидным пульсом, неопределяемым артериальным давлением, — говорит Скворцова. — Ситуация была оценена как резкое ухудшение мозгового обращения на фоне системных изменений в гемодинамике».

При этом глава Минздрава добавила, что стабилизировать состояние больной и вывести ее из бессознательного состояния удалось благодаря лекарственным препаратам.

«Параллельно было принято решение совершить экстренную посадку в Санкт-Петербурге, чтобы передать пассажирку сотрудникам скорой помощи», — отметила Скворцова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 сентября в Санкт-Петербурге из-за плохого самочувствия одного из пассажиров экстренно приземлился самолет, выполнявший рейс Москва — Нью-Йорк.

Известно, что на борту воздушного судна находилась министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, которая оказала помощь женщине.

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