Санкт-Петербург, 20 сентября, 2016, 13:37 — ИА Регнум. Выясняются обстоятельства, при которых произошло возгорание троллейбуса №25 у станции метро «Старая Деревня». В результате пожара никто не пострадал, сообщили сегодня, 20 сентября, корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУП «Горэлектротранс».

Rocky_L Огонь

По данным ГУ МЧС по Петербургу, информация о пожаре в салоне троллейбуса у дома 4 по Торфяной улице поступила около 10:10.

Пожар был потушен к 10:25 силами двух пожарных расчетов, однако огонь успел уничтожить 20 кв. метров салона общественного транспорта.

«Троллейбус стоял на кольце. Никто из людей в результате не пострадал. Обстоятельства выясняются», — уточнили в ГУП «Горэлектротранс».

По свидетельствам очевидцев, водитель троллейбуса пытался потушить транспортное средство самостоятельно, пока не прибыли пожарные расчеты.