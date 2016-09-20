Вильнюс, 20 сентября, 2016, 13:36 — ИА Регнум. Министр финансов Литвы Раса Будбяргите встретилась с главами Государственной налоговой инспекции (ГНИ) и обсудила с ними проблематику налога добавочной стоимости (НДС), тенденции сбора средств в бюджет, готовность ГНИ и налогоплательщиков к разумной системе администрирования налогов (i.MAS), которая стартует с 1 октября, сообщили ИА REGNUM сегодня, 20 сентября, в Минфине Литвы.

pexels.com Мало денег

На встрече министр подчеркнула, что, несмотря на успешно пополняемый бюджет (на данный момент собрано на 3,4% доходов больше, чем планировалось), Министерство финансов недовольно тенденциями поступлений НДС.

«С учетом тенденций сбора средств есть большой риск того, что в этом году, как и в последние годы, план НДС может быть невыполненным, а показатель отрыва НДС в Литве остается одним из самых высоких к ЕС. И хотя в 2012 году заметна тенденция сокращения отрыва, а сокращение в 2% в 2014 году значительно выше среднего показателя в странах ЕС, этого недостаточно. Очевидно, что если мы хотим улучшить сбор НДС в Литве, необходимы системные решения ГНИ», — утверждала министр финансов.

Начальник ГНИ Дайнорас Брадаускас надеется, что данные отрыва НДС за 2015 год, которые представит Еврокомиссия, будут лучше. На это, как прогнозируется, больше всего повлияет проект счетов-фактур НДС, осуществляемый ГНИ с 2015 года, а также стартующие с 1 октября этого год программы i. SAF (разумная система счетов-фактур) и i. VAZ (разумная система накладных).