Челябинск, 20 сентября, 2016, 13:33 — ИА Регнум. В рейтинге «Форбс» «200 крупнейших частных компаний 2016» южноуральские компании укрепили свое положение. При этом больше всех в рейтинге (на 32 позиции) поднялась компания, торгующая алкоголем, передает ИА REGNUM.

Адольф фон Менцель. На металлургическом заводе. 1875

Выше всех в рейтинге, на 17-м месте, находится «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) Виктора Рашникова, который увеличил выручку за 2015 год на 51 млрд рублей, до 354 млрд. Следом за ним из южноуральских частных компаний на 26-м месте рейтинга следует «Мечел» Игоря Зюзина, выручка которой за 2015 году увеличилась на 6 млрд рублей, до 253 млрд. На 44-м месте находится Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ) Андрея Комарова, с оборотом за 2015 год в 148 млрд рублей.

Со 116-го места на 84-е переместилась компания «Красное и Белое» Сергея Студенникова с выручкой за 2015 год в объеме 84 млрд рублей. И пятой компанией Челябинской области, попавшей в рейтинг Топ-200 Форбс, стал Челябинский электрометаллургический комбинат (ЧЭМК) Александра Аристова и Юрия Антипова. Предприятие занимает 142-е место рейтинга с общим доходом за 2015 год в 48 млрд рублей.

Отметим, положение металлургических производств за 2016 год существенно ухудшилось по сравнению с 2015 годом. Поводом послужили секторальные пошлины, введенные странами Евросоюза, а также общемировое падение цен на металлы. Вместе с этим существенно упал спрос на продукцию металлургов внутри страны по причине стагнации в строительной отрасли, одного из основных потребителей металлопродукции.

Напомним, социально-экономическое положение в Челябинской области за первое полугодие ухудшилось по сравнению с предыдущим периодом 2015 года. Экономические показатели существенно ниже относительно других регионов России.

Доля безработных на Южном Урале составляет 7%, что выше, чем общероссийские данные. За прошедший год в девять раз выросла задолженность по зарплате. Крупные машиностроительные предприятия находятся в тяжелом кризисном положении.

Власти региона заявляют о мерах по преодолению экономических проблем.