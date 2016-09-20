Рига, 20 сентября, 2016, 13:32 — ИА Регнум. Пассажиры, планы которых были нарушены инцидентом с аварийно севшим рейсом BT641 латвийской авиакомпании airBaltic, могут не получить гарантированные компенсации Евросоюза, сообщает газета Neatkarīgā Rīta Avīze.

Цитата из кф «Чудо на Гудзоне». реж. Клинт Иствуд. 2016. США Шасси

Как стало известно, данное ЧП пытаются квалифицировать, как форс-мажор — непреодолимое обстоятельство. А руководство аэропорта «Рига» уже успело заявить, что «со своей стороны пассажирам ничего не должно».

Представитель аэропорта Элина Прикуле сослалась на Монреальскую конвенцию и регулу Европарламента 261/2004. В них содержится пункт, что воздушный перевозчик не должен платить компенсацию, если может доказать, что «отмена полета вызвана чрезвычайными обстоятельствами, избежать которых не получилось бы даже, если были бы приняты все возможные меры».

В свою очередь, депутат Европарламента от Латвии Роберт Зиле заявил, что как раз на основании данного документа компенсация людям на самом деле полагается. «Когда произошло извержение вулкана в Исландии, пассажирам выплачивали компенсации — и ведь это был намного больший форс-мажор», — уверен политик.

Представитель airBaltic Янис Ванагс пояснил, что претензии со стороны пассажиров получены, и каждая из них будет рассматриваться индивидуально. Однако и авиакомпания не говорит о компенсациях, а лишь о «дополнительной помощи».

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 17 сентября в аэропорту столицы Латвии из-за проблем с передней стойкой шасси совершил аварийную посадку самолет авиакомпании AirBaltic, выполнявший полет по маршруту «Рига — Цюрих».

«Согласно первоначальной информации, после вылета из Риги была констатирована проблема с передним шасси, и экипаж AirBaltic принял решение вернуться в рижский аэропорт», — говорит источник.

На борту самолета находились 67 человек (63 пассажира и 4 члена экипажа). В результате инцидента никто не пострадал.