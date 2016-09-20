Красногорск, 20 сентября, 2016, 13:55 — ИА Регнум. Избирательная комиссия Московской области подвела окончательные итоги по выборам депутатов Государственной думы по одномандатным округам, прошедшим 18 сентября 2016 года. Как сообщается на официальном сайте вестника Мособлизбиркома, обработано 100% протоколов.

Уильям Хогарт. Выборы. Сбор голосов (фрагмент). 1755

На выборах в Государственную думу избиратели отдали наибольшее число голосов за кандидатов партии «Единая Россия» — 989 418 (45, 99%).

На втором месте расположилась КПРФ с 327 940 (15,24%) голосов избирателей. За ней следует ЛДПР — 320 409 (14,89%). На четвертом месте — политическая партия «Справедливая Россия» — 108 034 (5,02%). Остальные политические партии набрали менее 4% на территории Московской области.

По итогам избирательной кампании в Московской области в Госдуму распределялось 11 мандатов.

Так, по Балашихинскому одномандатному округу мандат получил Максим Сураев («Единая Россия»). По Дмитровскому — Ирина Роднина («Единая Россия»). В Коломенском округе победила Елена Серова («Единая Россия»). По Красногорскому одномандатному округу — Мартин Шаккум («Единая Россия»). По Люберецкому округу мандат получила Лидия Антонова («Единая Россия»). По Одинцовскому одномандатному округу — Оксана Пушкина («Единая Россия»). По Орехово-Зуевскому мандат получила Валентина Кабанова («Единая Россия»). В Подольском одномандатном округе выиграл Вячеслав Фетисов («Единая Россия»). По Сергиево-Посадскому округу — Сергей Пахомов («Единая Россия»). По Серпуховскому одномандатному округу победил Юрий Олейников («Единая Россия»). Единственным одномандатником, не представляющим единороссов, стал Сергей Жигарев, выдвинутый ЛДПР по Щелковскому округу.

Также отмечается, что в выборах приняло участие 2 158 797 избирателей, что составляет 37,99% от общего числа. По открепительным удостоверениям проголосовали на избирательном участке 47 595 избирателей.