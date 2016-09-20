Москва, 20 сентября, 2016, 13:22 — ИА Регнум. Проводимая Польшей кампания против советского мемориального наследия «противоречит межправительственному Соглашению о захоронениях и местах памяти жертв войн и репрессий от 22 февраля 1994 года». Об этом говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ от 20 сентября.

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Флаг Польши

«Проводимая в Польше циничная политика, направленная против советского мемориального наследия, морально ущербна и позорит, прежде всего, власти, принимающие соответствующие решения. Лучшая реакция на такие действия — общественное презрение к их инициаторам. Хотели бы в этой связи напомнить, что на сайте Посольства России в Варшаве ведется обновляемый список населенных пунктов в Польше, где местными властями разрушены памятники советским воинам-освободителям», — говорится в тексте.

В министерстве считают отрадным, что «далеко не все в польском обществе охвачены психозом, продиктованным стремлением принизить роль СССР в освобождении Польши от нацистской оккупации»: «Отмечаем в этой связи появившиеся в СМИ сообщения о решении властей г. Хойна (Западнопоморское воеводство) провести реставрацию кладбища советских солдат, а также усилия польской общественной организации «Курск» по восстановлению памятников периода Великой Отечественной войны на территории страны. Однако не эти позитивные примеры определяют поведение Варшавы в военно-мемориальной сфере в отношениях с Россией, что не может не вызывать законное возмущение».

Напомним, ранее стало известно, что в городе Санок (Подкарпатское воеводство) снесен памятник благодарности Красной Армии. На этот раз демонтаж был осуществлен не по решению местных властей, а по прямому указанию польского Института национальной памяти из Варшавы.

Помимо этого, на кладбище советских офицеров в г. Цыбинка (Любуское воеводство) демонтирована памятная таблица с копией аверса медали «За Победу над Германией» и текстом, рассказывающим о подвиге воинов Красной Армии. Также анонсированы планы замены обычной плитой монумента на братской могиле красноармейцев в г. Пекары-Слёнске (Силезское воеводство).