Орск, Оренбургская область, 20 сентября, 2016, 13:19 — ИА Регнум. Экспертный совет федерального Фонда развития промышленности (ФРП) одобрил льготный заём компании «Машиностроительный концерн ОРМЕТО-ЮУМЗ» в городе Орске Оренбургской области на реализацию проекта по производству прокатных валков для металлургических предприятий. Сумма займа может составить 300 млн рублей при общей стоимости проекта в 661,3 млн рублей. Это второй одобренный ФРП проект в регионе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора и правительства Оренбуржья.

Дарья Антонова ИА REGNUM Заем

Южно-Уральский машиностроительный завод планирует провести модернизацию физически и морально устаревшего оборудования, которая позволит увеличить объём производства валковой продукции, расширить номенклатуру изготавливаемых валков, снизить затраты на производство, улучшить технические характеристики валков и повысить их эксплуатационные характеристики.

Прокатные валки представляют собой инструмент деформирования металла при прокатке. Используются на металлопрокатных станах при производстве всей номенклатуры прокатной продукции — от магистральных рельсов и тяжёлых балок до трубной продукции и тонкого автомобильного листа.

Основные потребители прокатных валков — металлургические предприятия. В зависимости от интенсивности процесса прокатки и объёмов производства прокатного стана валки выходят из строя с определённой периодичностью и требуют замены.

Среди конкурентных преимуществ продукции: стабильно высокие показатели механических свойств (в 1,5 раза выше, чем у валков-аналогов), требуемых показателей макро‑ и микроструктуры, твёрдости, а также повышенная эксплуатационная стойкость валков.

Компания планирует к 2021 году занять до 40% российского рынка стальных прокатных валков.

Прежде, чем Фонд выделит средства под 5% годовых, с компанией должен быть подписан договор займа, фиксирующий обязательства сторон. Также проект должен получить одобрение наблюдательного совета ФРП, поскольку сумма займа превышает 250 млн рублей.

В настоящий момент в Оренбургской области федеральным ФРП уже профинансирован проект компании «Завод бурового оборудования» (Оренбург), в рамках которого будет налажено производство линейки буровых установок наземного и шахтного типа, совместимых с системой направленного бурения. Сумма займа составила 120 млн рублей, стоимость проекта — 279,1 млн рублей.