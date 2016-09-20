Симферополь, 20 сентября, 2016, 13:18 — ИА Регнум. Бригада Росгвардии, сформированная в Крыму, приступила к охране Севастопольского исследовательского реактора и международного детского лагеря «Артек». Об этом, как передает РИА Новости, рассказал заместитель директора Росгвардии генерал-лейтенант Олег Борукаев.

rosgvard.ru Военнослужащие Росгвардии

«Ее задача (бригады) — обеспечение охраны правопорядка и защита некоторых стратегически важных объектов, например исследовательского реактора, — отметил он. — Есть задачи и по детскому лагерю «Артек».

При этом Борукаев добавил, что в целом список объектов по всей стране еще только формируется, для этого создана межведомственная рабочая группа.

«Будет решаться вопрос, какие будет охранять исключительно Росгвардия, а какие — совместно с другими ведомствами», — отметил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2014 году Крым вошел в состав России после референдума, на котором подавляющее большинство местных жителей проголосовали за выход полуострова из состава Украины.

Западные страны отказались признать Крым российским и ввели в отношении Москвы санкции, утверждая, что Россия посягает на целостность украинского государства.