Москва, 20 сентября, 2016, 13:18 — ИА Регнум. Содержание договорённостей, достигнутых между Россией и США по ситуации в Сирии, Вашингтон сообщать отказывается. США пока не выполнили обязательств по отделению так называемой умеренной оппозиции от террористов. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сегодня, 20 сентября.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Терроризм

Комментируя ситуацию с договорённостями Москвы с Вашингтоном, касающиеся урегулирования сирийского вопроса, Песков сказал, что пока ответить однозначным образом не может.

«Дело в том, что есть положение договоренностей, которые, как вы знаете, наши американские коллеги никоим образом не хотят предавать гласности», — сказал он.

Песков отметил, что американские коллеги должны были к определённому времени «провести отделение террористов от умеренной оппозиции». «Пока мы констатируем, что это обязательство наших американских коллег не было выполнено», — сказал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 сентября представитель Госдепартамента США Джон Кирби заявил, что Вашингтон намерен пересмотреть дальнейшее сотрудничество с Москвой по урегулированию ситуации в Сирии в связи с обстрелом гуманитарной колонны ООН в провинции Алеппо.

Напомним, 19 сентября в районе Урум аль-Кубра (Сирия) был обстрелян направлявшийся гуманитарный конвой ООН из десятков автомобилей. По мнению начальника главного оперативного управления Генштаба генерал-лейтенанта Сергея Рудского, ситуация выглядит как создание повода для обвинения Москвы и Дамаска в срыве гуманитарной операции.