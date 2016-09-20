Воронеж, 20 сентября, 2016, 13:16 — ИА Регнум. Предвыборная неделя в Воронежской области оказалась довольно бурной: в регионе обсуждали итоги визита вице-премьера Дмитрия Рогозина, после чего стало известно о сокращениях на крупном оборонном предприятии, в начале же недели сотрудники знаменитого воронежского заповедника Дивногорье сообщили о разрушении одного из памятников, в четверг из плена в воронежском аэропорту вызволяли самолет грозненской авиакомпании. Закончилась неделя единым днем голосования. Что писали об этих событиях воронежские СМИ — в обзоре ИА REGNUM.

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Рогозин, новые атомные блоки и сокращения в «оборонке»

В начале недели воронежские СМИ обсуждали итоги визита в регион 11 сентября заместителя председателя правительства России, отвечающего за «оборонку», Дмитрия Рогозина. Помимо традиционного посещения Воронежского авиазавода, Рогозин принял участие в пуске в опытно-промышленную эксплуатацию нового, шестого блока Нововоронежской АЭС.

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Между тем, как пишет «Коммерсантъ-Черноземье», «Росэнергоатом» не теряет надежды добиться сооружения на Нововоронежской АЭС (НВ АЭС) восьмого и девятого энергоблоков, несмотря на задержку ввода шестого и седьмого блоков, а также осуществить планы по строительству четырех энергоблоков на соседней Курской АЭС. Как рассказал изданию заместитель гендиректора концерна Станислав Антипов, «в компании учитывают планируемое строительство новых четырех энергоблоков замещения Курской АЭС (мощностью 4600 МВт, стоимость проекта — около 500 млрд руб.) до 2030 года и сдвиг сроков пуска шестого и седьмого энергоблоков НВ АЭС. Но тем не менее надеются на удвоение новых воронежских мощностей. Господин Антипов отметил, что очередные два энергоблока могут появиться уже в новой программе «Росэнергоатома», которую планируется принять в 2019 году».

Уже после визита Рогозина стало известно: в Воронежском АО «172 Центральный автомобильный ремонтный завод» планируются сокращения и введение неполного рабочего дня. Причина — резкое сокращение гособоронзаказа.

Воронежское оборонное предприятие готовит сокращения

«Неполная загрузка мощностей и отсутствие необходимых объемов заказов со стороны Минобороны констатируется и в 2015, и в 2016 году. Из-за этого не используется в том числе и оборудование, приобретенное в 2009 году по федеральной целевой программе. Ухудшилось в прошлом году и финансовое состояние завода. Согласно бухгалтерской отчетности за 2015 год, выручка компании снизилась с 414,58 млн руб. в 2014 году до 266,09 млн руб., при этом себестоимость продаж упала с 466,53 до 361,75 млн руб. В результате чистый убыток увеличился с 39,97 млн руб. до 77,91 млн руб. Итоги 2015 года совет директоров ЦАРЗ оценил как «в целом удовлетворительные», сообщил «Коммерсантъ-Черноземье» .

Все ради селфи

В начале недели в регионе прогремел скандал: сотрудники Дивногорского заповедника сообщили: в Дивногорском Свято-Успенском монастыре обрушилась древняя арка. Как пишет «Российская газета», причиной обрушения стали многочисленные туристы, которые, несмотря на запрещающие таблички, залезали на арку, чтобы с фотографироваться.

Воронежская область: туристы разрушили уникальный памятник XVI века

Как пишет издание, «пострадавший от обрушения комплекс имеет статус памятника природы. Он представляет собой культурную, архитектурную и историческую ценность. Живописный комплекс был открыт для свободного посещения. Несмотря на таблички, предупреждающие о том, что фотографироваться в этом месте нельзя, туристы продолжали туда залезать ради удачных кадров. Теперь оставшуюся часть комплекса собираются огородить, чтобы начать укрепительно-восстановительные работы».

«Самолет-заложник»

В четверг основным информационным поводом для местных и не только СМИ стала задержка — на несколько часов — самолета авиакомпании «Грозный» в аэропорту «Воронеж». Пассажиров в самолете не было, но были члены экипажа.

«Утром 15 сентября в международном аэропорту Воронежа при помощи автомобиля «Урал» был блокирован самолет компании «Грозный-Авиа», выполнявший технический рейс без пассажиров. По данным представителя аэропорта, задержка с вылетом произошла из-за задолженности за оказанные услуги, возникшей у фирмы, нанявшей самолет для чартерных рейсов. Долг был связан с неоплатой заправки самолета топливом», — сообщила «Российская газета». Вылететь самолет в результате смог лишь в 16:35 вместо 10 утра.

Самолет-заложник: Воронежская прокуратура начала проверку

Тем временем, сообщил «Коммерсантъ», «московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку по факту задержки 15 сентября вылета в аэропорту Воронежа воздушного судна, принадлежащего ПАО «Грозный-Авиа».

Выборы, выборы…

Выборы в Воронежской области (в единый день голосования в регионе прошло 25 кампаний, а самой крупной стала кампания по выборам в Госдуму) в целом прошли спокойно, пишут воронежские СМИ.

Как сообщила газета «Моё!» , на одном из избирательных участков первому избирателю подарили бутылку водки. Мужчина пришел проголосовать за 15 минут до открытия участка: свой ранний приход он объяснил тем, что «ему надо уезжать за картошкой, а не проголосовать он не может».

«Получив бутылку водки, первый избиратель изобразил удивление. По его словам, он не знал о таком сюрпризе», пишет издание.

«Ну вот, теперь со спокойной душой можно и за картошкой ехать», — цитирует избирателя газета.

Кстати, то же издание отмечает, что на этих выборах бюджетников и студентов не гнали на выборы: корреспонденты 18 сентября побывали на нескольких избирательных участках в Воронеже, где в предыдущие годы традиционно голосовали по открепительным. Например, на участке №12/29, расположенном в архитектурно-строительном университете, в предыдущие годы стояла очередь из студентов. 18 сентября «на участке царили тишина и покой».

А иностранных наблюдателей на выборах в Воронежской области удивили прозрачные урны — «слишком прозрачные».

Как пишет «Моё!», международный наблюдатель из Кыргызстана, начальник управления в аппарате избирательной комиссии этой республики Надежда Давкина «отметила высокий уровень организации избирательной кампании в России и куда более спокойный ход выборов, нежели на её родине. Пожалуй, единственное, что удивило гостью, — полная прозрачность урн, куда опускают бюллетени. «Надо же и тайну голосования соблюдать», — заметила Давкина».

В отдаленные хутора и малонаселенные деревни избирательные урны привозили. Так, пишет РИА «Воронеж», члены избирательной комиссии приехали на один из отдаленных хуторов Павловского района. Здесь живет только один человек — 92-летний ветеран Великой Отечественной войны Петр Руденко.

«Батя живет в глухомани, и к нему иногда заезжают подозрительные люди. Я сам дважды в день — утром и вечером — навещаю отца, привожу ему продукты, а иногда гоняю чужаков. Но мало ли что может произойти, когда меня не окажется рядом», — рассказал журналистам сын ветерана. Сам он живет в большом селе в нескольких километрах от дома отца.

«Журналисты наведались на хутор вместе с членами участковой избирательной комиссии в день выборов депутатов Государственной думы в воскресенье, 18 сентября. Петр Никитович заранее написал заявление о том, что хочет проголосовать на дому, поэтому с раннего утра ждал людей с избирательной урной. Членов участковой избирательной комиссии привез к отцу Василий Руденко на старенькой «Ниве». Наталья Харченко и Татьяна Доценко приветствовали ветерана Великой Отечественной войны и коротко зачитали ему информацию о партиях и депутатах-одномандатниках. Ветеран не стал задерживать гостей — поставил «галочки» на двух бюллетенях. Нетвердой рукой хуторянин просунул свернутые бумажки в прорезь избирательной урны и проводил членов комиссии, довольных тем, что население хутора показало 100%-ную явку на думских выборах 2016 года».

«Петр Никитович прожил здесь всю жизнь. Во времена СССР на хуторе, растянувшемся на 1,5 км по затапливаемой в период паводков Доном и Битюгом долине, было около 60 дворов, начальная школа, клуб, магазин. Теперь здесь лишь густые заросли клена и поросшие травой развалины. Хутор, по одной из легенд основанный беглыми казаками в XVII веке, окончательно опустел примерно в 2000 году. Осталась только семья ветерана войны Руденко. Анна Ивановна умерла в 2015 году. С тех пор дед живет один».

«Я каждый день прошу батю, чтобы он бросил свое хозяйство и переехал ко мне в село, — говорит Василий Руденко. — Дом большой, жить ему есть где. А он упирается: не хочу, мол, и все тут! Зимует он в моем доме, а как чуть потеплеет, говорит: «Все, вези меня домой!» Пора бы ему махнуть рукой на эту хату, на покосившиеся сараи».

С 1943 по 1945 год Петр Руденко воевал с нацистами, отправившись на войну добровольцем в 19 лет. Закончил войну в Берлине и остался служить в армии до 1948 года.

«Начал воевать под Курском, прошел Белоруссию, Польшу, Германию. Был разведчиком-кавалеристом. Все эти годы рядом с ним был его верный конь Салон, отметину от копыт которого дед до сих пор носит на щеке. Ночью конь испугался близкого разрыва снаряда, взвился на дыбы и задел копытом хозяина по лицу. Другую «память» о войне ветеран всю жизнь держит при себе — в предплечье правой руки. Небольшой осколок немецкого артиллерийского снаряда до сих пор можно нащупать под кожей. Но после того «пустячного», как он сам говорит, ранения лихой разведчик Петька Руденко даже не попал в госпиталь. Лечиться было некогда, когда кругом фронт. Два брата Руденко: Тихон и Иван — погибли на войне. Петр же не только выжил, но и сказочно «разбогател» на всю жизнь».

«С войны я привез свою жену Анну, с которой мы прожили 67 лет, — рассказал хозяин. — Она была родом из Курской области, а встретился я с ней в Восточной Пруссии в 1948 году. Она с матерью переехала из голодной Курской области в сытную Восточную Пруссию в 1947 году. Так поступали некоторые советские семьи сразу после окончания войны. Мое сватовство было коротким. Познакомились, а через несколько дней предложил выйти замуж. Аня согласилась. Вскоре мы приехали сюда, на мою родину. Дай бог каждому такую жену: умелая, работящая».