Чита, 20 сентября, 2016, 13:15 — ИА Регнум. В результате подведения итогов голосования на состоявшихся выборах губернатора Забайкальского края избирательные комиссии региона насчитали 3,77% недействительных бюллетеней. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в крайизбиркоме, 11,5 тысячи бланков для голосования содержали ошибки и надписи, которые не позволили признать их действительными и учесть при подсчете голосов. При этом более 292 тыс. бюллетеней признаны действительными.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

Напомним, 18 сентября в Забайкалье состоялись выборы губернатора Забайкалья. По итогам обработки 99% голосов избирателей победу одержала врио главы региона Наталья Жданова. За ее кандидатуру проголосовали 54,32% избирателей. Ее оппонент Николай Мерзликин получил поддержку 28,73% жителей края.

Стоит отметить, что процент недействительных бюллетеней на состоявшихся 18 сентября выборах депутатов Госдумы седьмого созыва составил 1,86%. Испорченными признаны 982 тыс. бланков. По итогам выборов в федеральный парламент «Единая Россия» получила 54,19%, КПРФ — 13,34%, ЛДПР — 13,14%, «Справедливая Россия» — 6,23%.

По мнению некоторых экспертов, часть недействительных бюллетеней являются умышленно испорченными. Таким образом, это некий показатель протестного голосования, голосования «против всех» в условиях отсутствия соответствующей графы в бюллетенях.