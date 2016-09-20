Москва, 20 сентября, 2016, 13:13 — ИА Регнум. Институт технологических парков даёт вомзожность начинающим бизнесменам получить доступ к инфраструктуре. Об этом 20 сентября в ходе пленарного заседания Международного форума 33-й Всемирной конференции Международной ассоциации технопарков и зон инновационного развития IASP заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«Далеко не каждый стартап может приобрести оборудование, компетенции и финансирование самостоятельно, поэтому институт технологических парков как раз помогает начинающим предпринимателям получать доступ к подобной инфраструктуре», — сказал Медведев.

По его словам, сегодня в стране есть «немало талантливых людей, способных создавать перспективные идеи и проекты».

Медведев отметил, что сперва этим можно заниматься «буквально на коленке или в гараже», однако уровень сложности технологических решений повышается, и для эффективного внедрения разработки требуются совершенно разнообразные знания, и для реализации идеи в конечный продукт требуется спецоборудование и финансирование.

Глава правительства подчеркнул, что сегодня технопарк — это комплекс сопутствующих сервисов, поддержка в проведении исследований, анализ в сфере маркетинга, поддержка юристов, «наконец, своего рода социальная площадка, где могут встречаться представители университетского сообщества, научных центров, индустриальных компаний и венчурных фондов».

Медведев подчеркнул, что «будущее в любом случае принадлежит нашим детям, следующее поколение инновационных предпринимателей нужно растить уже сейчас»: «Поэтому хочу отдельно отметить, что правительство России поддержало программу развития так называемых детских технопарков. Считает, что те ребята, которые придут туда заниматься, уже в скором времени внесут свой вклад в построение инновационной экономики».