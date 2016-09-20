Стокгольм, 20 сентября, 2016, 15:31 — ИА Регнум. Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен отверг предположения о том, что милитаризация Готланда вызвана нарастающей российской угрозой. Об этом сегодня, 20 сентября, сообщает шведское издание The Local.

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«Я говорил это ранее, и ничего не изменилось: прямой военной угрозы Швеции нет», — заявил журналистам шведский премьер, который в данный момент находится Нью-Йорке на саммите по вопросам беженцев.

При этом Стефан Лёвен добавил, что несмотря на это, ситуация с безопасностью все-таки изменилась — главным образом, из-за «аннексии» Крыма и конфликта на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне шведское издание Dagens Nyheter со ссылкой на собственные анонимные источники в правительстве Швеции распространило информацию о том, что угроза со стороны России якобы возрастает. В чем конкретно состоит угроза, и как это проявляется, издание не поясняет. «Характер и содержание угрозы классифицируются, как совершенно секретные, и представляют чрезвычайную важность для национальной безопасности. Это означает, что содержание не принадлежит огласке», — пояснил Dagens Nyheter.

Согласно изданию, шведские военные получили некие разведданые, после чего было принято решение о размещении контингента на острове Готланд в Балтийском море.

Напомним, 14 сентября стало известно, что военное командование в ускоренном порядке разместит на Готланде гарнизон, в состав которого войдут танковая и механизированная роты, около 150 человек личного состава. Ранее планировалось, что контингент появился на острове в 2018-м году, однако теперь это произойдет раньше — до середины 2017-го года.