Москва, 20 сентября, 2016, 13:09 — ИА Регнум. Перераспределение доходов от налога на прибыль между бюджетами субъектов представляется недальновидной стратегией со стороны правительства РФ. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 20 сентября старший юрист BGP Litigation Денис Савин, комментируя намерения правительства перенаправлять часть налоговых поступлений из богатых регионов в бедные. «С одной стороны, такая мера может обескровить бюджеты «богатых» субъектов федерации и тормозить их развитие. С другой — приучить «бедные» регионы к дотациям, что не мотивирует их руководство к развитию своих субъектов. Иными словами, мера прививает «менталитет льготников», — отмечает эксперт.

pixabay.com Перераспределение денег

Повышать доходы бедных регионов необходимо за счет их внутренних ресурсов, считает Савин. «Как известно, «хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить». «Бедные» регионы необходимо «учить рыбачить» — нужно привлекать команды (возможно, из более успешных регионов), которые будут выстраивать стратегию развития субъекта, и обучать ключевых членов регионального правительства увеличивать доходы и сокращать неэффективные траты», — подчеркнул он.

Правительство выступает за перераспределение региональной части налога на прибыль в пользу беднейших субъектов федерации. Об этом говорится в проекте «Основ государственной политики регионального развития до 2025 года», который разрабатывается сейчас правительством. Планируется, что из региональных 18% налоговых отчислений 3 года в федеральный бюджет будет направляться 1% ставки, что, исходя из данных 2016 года, даст бюджету 117 млрд рублей, пишет «Коммерсант».