Киншаса, 20 сентября, 2016, 13:09 — ИА Регнум. В штаб-квартире одной из основных оппозиционных партий Демократической Республики Конго обнаружены обгоревшие останки трех человек, сообщает 20 сентября Reuters.

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Штаб квартира одной из оппозиционных партии Конго была подожжена поздно ночью, после того, как в Киншасе прошли крупные протестных акции 19 сентября.

По меньшей мере 17 человек погибли 19 сентября в результате столкновений между силами безопасности Демократической Республики Конго и демонстрантами, которые были возмущены попытками президента Демократической Республики Конго Джозефа Кабилы расширить свой контроль над крупнейшими в Африки месторождениями меди.