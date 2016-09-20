Ярославль, 20 сентября, 2016, 13:07 — ИА Регнум. Доходы жителей Ярославской области в первом полугодии текущего года выросли по сравнению с предыдущим периодом прошлого на 7,9%, составив ежемесячно в среднем 26 950,1 в расчете на одного человека. Но при этом увеличились и расходы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Ярославльстате.

Рост расходов составил 1,2%. При этом 157 млрд 546,8 млн рублей ярославцы потратили на покупки и оплату услуг, что на 3,8% больше, чем в январе-июле 2015 года Обязательные платежи и разнообразные сборы увеличились на 8,5%.

Между тем, реальное финансовое положение ярославцев ухудшилось. Как отмечает статистика, сбережения населения уменьшились на 13,2% процента и составили 30 млрд 595,7 млн рублей. Реальные доходы — за вычетом обязательных платежей и с учетом инфляции — уменьшились по по сравнению с первым полугодием 2015 года на 1%.