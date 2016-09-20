Махачкала, 20 сентября, 2016, 13:04 — ИА Регнум. В Дагестане частично заблокирован доступ к сайтам газет «Новое дело», «Черновик» и интернет-портала «Кавказская политика», передает 20 сентября корреспондент ИА REGNUM. В редакции «Кавполита» утверждают, что проблемы с доступом к их сайту и сайту «Черновика» возникли у клиентов провайдеров R-Line, Ellco, Pautina 05, Subnet, «Энергоинформ» и Kaspnet. Доступ к сайту «Нового дела» закрыт также у клиентов «Ростелекома».

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В свою очередь, провайдеры отрицают причастность к блокировке сайтов. Они утверждают, что такое решение мог принять только Роскомнадзор. Однако этих трех сайтов нет в Едином реестре, где содержатся заблокированные по решению суда ресурсы. В «Новом деле» частичную блокировку сайта связывают с тем, что накануне газета опубликовала обширную хронику нарушений в единый день голосования в Дагестане, что могло вызвать раздражение у местных властей. По мнению главного редактора газеты «Новое дело» Гаджимурада Сагитова, было бы наивно ожидать какой-то другой реакции от тех, «кто провел такие грязные выборы».

Аналогичные сообщения в этот день публиковали также «Черновик» и «Кавполит». Дагестанские газеты «Черновик» и «Новое дело» часто становятся объектами критики властей. Наиболее громкий случай произошел в декабре прошлого года на Форуме СМИ в Пятигорске, где руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов заявил, что «в пылу своей оппозиционности» газеты перешли планку, за которой это граничит с предательством национальных интересов».