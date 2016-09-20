Красногорск, 20 сентября, 2016, 13:01 — ИА Регнум. Государственный административно-технический надзор Московской области будет проверять подмосковные стройки на наличие пунктов мойки колес. Застройщики, не оборудовавшие строительные объекты такими пунктами, будут подвергаться штрафу, говорится в сообщении ведомства.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ремонт дороги

«Дожди и слякоть, пришедшие в Подмосковье, стали причиной того, что со стройплощадок, не оборудованных пунктами мойки колес, на проезжую часть стала выноситься грязь выезжающей техникой, — пояснила главный государственный административно-технический инспектор Московской области Татьяна Витушева. — Чтобы предотвратить подобные нарушения, Госадмтехнадзор начнет проверку стройобъектов».

Она отметила, что загрязнение дорог повышает риск дорожно-транспортных происшествий из-за плохого сцепления с проезжей частью. Проверки строительных объектов на территории Подмосковья начнутся с сентября. За отсутствие пункта мойки строительная компания может заплатить штраф от 80 до 200 тысяч рублей.

«Помимо этого, региональными нормами и правилами в сфере чистоты и порядка, по которым работает наша служба, предусмотрен еще ряд требований к подобным объектам, в том числе состояние ограждений, объектов освещения, путей подъезда, информационных носителей», — перечислила Витушева.

Ранее в июне Госадмтехнадзор ввел штрафы для застройщиков за некрасивые заборы. Как сообщила тогда Витушева, штрафы будут налагаться на строителей, которые возвели ограждения, не вписывающиеся в местный архитектурный облик. Ограждения стройплощадок, по ее словам, должны соответствовать специально разработанным в местных населенных пунктах бренд-букам.

Преимущественно это разные оттенки серого, темно-алюминиевый, светло-зеленый, матово-голубой, персиковый цвета. Ограждения можно украшать брендами строительных фирм. При этом деревянные неокрашенные заборы, криво прибитые профлисты, небрежно установленные сетки станут поводом для взыскания штрафа, средний размер которого — 5 тысяч рублей.