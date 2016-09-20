Москва, 20 сентября, 2016, 13:01 — ИА Регнум. В Москве закончили проектирование пилотного диагностического корпуса медицинского кластера в «Сколково». Общая площадь объекта составит 13 тысяч квадратных метров, сообщает пресс-служба Москомархитектуры. В ведомстве отметили, что концепция корпуса выполнена с учетом эскиза застройки инновационного центра и особенностей его планировочной и транспортной структуры.

Skolkovo Foundation План Сколково

«В образном решении фасадов предпочтение было отдано варианту с вертикальными членениями, которое соответствует дизайн-коду иннограда, утвержденному фондом «Сколково», — отметили в пресс-службе.

Диагностический корпус будет четырехэтажным и будет иметь подковообразную форму. Здание соединяется с терапевтическим корпусом через пространство зимнего сада. В проектируемом здании помимо медицинских кабинетов будут размещены учебно-тренировочный центр с конференц-залом, стационар, администрация, клинико-диагностическая лаборатория, аптека и вестибюль с кафе.

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что комплекс учреждений здравоохранения по лечению тяжелых заболеваний площадью 57,6 гектара в центре «Сколково» планируют построить в течение 10−15 лет. На территории разместят до 15 клиник, специализирующихся на лечении самых тяжелых и распространенных заболеваний в области онкологии, кардиологии, ортопедии, травматологии и неврологии.