Дамаск, 20 сентября, 2016, 12:56 — ИА Регнум. Организация Объединённых Наций (ООН) приостанавливает отправку гуманитарных колонн с продовольствием и медикаментами в Сирию из-за обстрелов. Об этом, как передает RT, сообщил официальный представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Йенс Ларке.

un.org Гуманитарная колонна ООН

«В качестве немедленной меры, связанной с безопасностью, все другие движения конвоев в Сирии на настоящий момент приостановлены», — сказал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, жертвами обстрела гуманитарного конвоя ООН, который произошел 19 сентября в провинции Алеппо в Сирии, стали более 10 человек.

Колонна из 31 грузовика следовала к труднодоступному городу Урм аль-Кубра, где десятки тысяч местных жителей ждут помощи.

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