Москва, 20 сентября, 2016, 12:55 — ИА Регнум. Центральный аппарат МВД РФ сокращен на 761 человек, упразднена должность одного из заместителей министра, говорится в указе президента РФ, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Lodo27 Здание МВД России

«Разрешить иметь в МВД РФ шесть заместителей министра, в том числе первого замминистра, статс-сскретаря — замминистра, заместителя министра внутренних дел РФ — начальника Следственного департамента МВД РФ, а также начальника Главного управления МВД по Северо-Кавказскому ФО, пользующегося правами заместителя министра. Установить предельную штатную численность центрального аппарата Министерства внутренних дел Российской Федерации (без персонала по охране и обслуживанию зданий) в количестве 6714 единиц», — говорится в документе.

В действовавшей до сегодняшнего дня редакции нормативного акта были разрешены семь должностей заместителя министра и 7475 должностей центрального аппарата МВД.

Изменения внесены в Указ президента РФ от 1 марта 2011 г. № 248 «Вопросы Министерства внутренних дел Российской Федерации».