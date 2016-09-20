Москва, 20 сентября, 2016, 12:55 — ИА Регнум. В гостинице «Интерконтиненталь» (улица Тверская, Москва) в одном из номеров найден труп 37-летней женщины, передаёт Life.

Цитата из к/ф «Лофт». реж. Эрик Ван Лой.2013 Бельгия, США Труп в отеле

Труп обнаружили вечером накануне, 19 сентября. Сотрудники отеля, увидев, что постоялица не подаёт признаков жизни, вызвали скорую помощь.

Врачи констатировали смерть. На теле женины не было видимых признаков насильственной смерти. В настоящее время проводится судебная медицинская экспертиза.