Архангельск, 20 сентября, 2016, 12:53 — ИА Регнум. На выборах в Государственную Думу седьмого созывы, которые состоялись 18 сентября в Архангельской области, 55 441 (1,61%) бюллетеня были признаны недействительными. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал председатель Архангельской областной избирательной комиссии Андрей Контиевский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Избирательный бюллетень

Также он добавил, что по одномандатному округу №72 таких бюллетеней было 5269 или 3,3%, а по 73 округу — 5803 листка для голосования или также примерно 3,3% были признаны недействительными.

«Например, где-то стояло две галочки напротив разных фамилий, такой бюллетень не может быть засчитан», — сказал Андрей Контиевский.

В архангельском облизбиркоме напомнили, что бюллетень считается недействительным когда, в отметках для голосования стоит несколько символов напротив разных строчек.

А так отдать свой голос можно разными символами (не обязательно ставить именно галочку), главное, чтобы он попадал в квадратик предназначенный для заполнения.

«К примеру, на одном из избирательных участков региона был бюллетень, где напротив названия партии в квадрате для заполнения был написано слово «нет», других отметок на нем не было. По законодательству это означает, что человек отдал свой голос за эту партию и такой бюллетень был засчитан», — добавляет Андрей Контиевский.

Напомним, что 18 сентября в Архангельской области прошли выборы в Госдуму седьмого созыва, а также 164 муниципальные компании. Явка избирателей составила 36,39%.