Москва, 20 сентября, 2016, 12:49 — ИА Регнум. Сотрудники таможни столичного аэропорта «Шереметьево» предотвратили несанкционированный провоз новых смартфонов iPhone 7 и iPhone 7+ на территорию России, передает 20 сентября RT.

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В ходе контроля пассажиров, прибывших в Москву из Гонконга, у гражданина России были обнаружены 43 устройства. Пассажир был остановлен в «зеленом коридоре», документы, которые должны подтверждать стоимость товара, у него отсутствовали. Отмечено, что контрабандная партия новых гаджетов от Apple была задержана в Москве впервые.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, новые смартфоны iPhone 7 и iPhone 7+ были представлены 7 сентября в Сан-Франциско. В США стоимость новинки начанается от $649. Жители России смогут приобрести новые iPhone не раньше 23 сентября.