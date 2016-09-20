Москва, 20 сентября, 2016, 12:49 — ИА Регнум. В Москве с сентября 2016 года в автобусах и маршрутках нового образца, которые работают по госконтракту с городом, контролеры ГКУ «Организатор перевозок» поймали 921 безбилетника, сообщается на официально портале мэрии столицы.

naeimasgary Салон автобуса

Как заявил глава департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов, в новых маршрутках работают контролеры, проверяющие оплату проезда. «Штраф за безбилетный проезд по городскому Кодексу об административных правонарушениях (КоАП) составляет 1000 рублей, за проезд по чужой социальной карте — 2500 рублей», — уточнил он.

Он добавил, что зафиксировано 26 случаев проезда пассажиров по чужой социальной карте.

Напомним, с 15 августа 2016 года частные перевозчики, которые не заключили контракты с властями, признаны нелегальными. Автобусы нового образца окрашены в синий цвет. В салоне машин установлены валидаторы, с помощью которых необходимо оплачивать проезд городскими билетами и социальными картами.

Ранее директор Транспортной ассоциации московской агломерации (ТАМА) Норайр Блудян заявил, что для водителей «синих» маршруток разработают единую форму.