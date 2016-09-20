Москва, 20 сентября, 2016, 12:47 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин затрагивает с правительством сферу вопросов, связанных с налоговыми манёврами. Об этом 20 сентября журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Безусловно, все эти вопросы, связанные с налоговыми маневрами и так далее, затрагиваются на совещаниях у президента по экономическим вопросам так или иначе», — сказал Песков.

Вместе с тем, он напомнил, что «это все-таки целиком и полностью прерогатива правительства, и в данном случае первоисточником все-таки является именно правительство».

Напомним, ранее российские СМИ сообщили, что в высших эшелонах власти обсуждается возможность реформы страховых взносов. Как отмечают журналисты, речь идёт, помимо прочего, о повышении НДС.