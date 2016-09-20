Красногорск, 20 сентября, 2016, 13:25 — ИА Регнум. Выборы депутатов Московской областной думы, прошедшие в единый день голосования, 18 сентября наряду с голосованием по кандидатам в Госдуму, стали рекордно низкими для Подмосковья. Как полагает президент Центра социальных и политических исследований («Аспект») Георгий Федоров, столь низкая явка связана с переносом дат выборов и вялой агитацией оппозиционных партий, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

«Расклад сил везде примерно одинаковый относительно четырех основных парламентских партий, которые имели конкурентное преимущество. Доминирующая роль «Единой России» бесспорна, потому что там губернаторы, административный ресурс, и тяжеловесность ее понятна. Далее — в зависимости от регионов. Партия пенсионеров, которая в Подмосковье выступила неплохо, в других регионах вообще почти не представлена», — пояснил Федоров.

Он также отметил, что явка на выборы в Мособлдуму, составившая в области 37%, стала рекордно низкой для кампании с двумя основными голосованиями — в Госдуму и Мособлдуму.

«Если бы эти выборы были просто в Мособлдуму, то явка 37−40% была бы нормой, но так как они были привязаны с федеральными выборами, соответственно, это — очень низкий результат. В прошлый раз, по-моему, явка была около 60%. Это связано и с переносом выборов на сентябрь, так как проводить избирательную кампанию в августе очень тяжело. Не было также интриги: многие решили: «А что играть в эти игры?» Помимо этого, не доработали оппозиционные партии — вяло вели избирательную кампанию. Существенно подорвано и доверие к избирательной системе из-за последних скандалов в Подмосковье с отменой выборов», — заключил эксперт.

Напомним, как ранее заявила глава Мособлизбиркома Ирина Коновалова, на выборах депутатов Московской областной думы по единому избирательному округу, по предварительным данным, лидирует «Единая Россия» с 42,73% голосов. На втором месте — КПРФ (16,18%), на третьем — ЛДПР (14,6%). Затем следует Партия пенсионеров (5,1%) и «Справедливая Россия» (5,07%).