Москва, 20 сентября, 2016, 12:44 — ИА Регнум. Сегодня в России убрано 80% площадей, средняя урожайности 24 центнера с гектара — это порядка 105 млн тонн зерна. Такой примерно результат был в 2015 году — тогда всего собрали 106 млн тонн. Об этом сегодня, 20 сентября, заявил министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев на круглом столе, посвященном ключевым вызовам российского АПК, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Если повезет и погода будет благоволить, то аграрии близки к рекордному урожаю практически за всю историю России — порядка от 110−116 млн тонн, потому что определенные успехи показывают Сибирь и Дальний Восток», — отметил Ткачев.

«Нужно не бояться такого большого объема зерна. Производство зерна на территории России — рентабельно. Заниматься зерном в России выгодно, это приносит доходы», — подчеркнул глава Минсельхоза.

«Если будет такой урожай, как планируется, то излишки зерна (35−40 мон тонн) пойдут на экспорт. Это доходы, это деньги, на которые будут жить российские сельхозпроизводители», — сказал Ткачев.