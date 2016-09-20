Вильнюс, 20 сентября, 2016, 12:43 — ИА Регнум. В Литве продолжаются дискуссии вокруг принятого нового Трудового кодекса, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 20 сентября. Председатель Рабочей партии Валентинас Мазуронис считает, что новый принятый Трудовой кодекс — очень важный документ, который значительно повышает гибкость трудовых отношений, в чем мы очень отстаем от соседних стран.

pixabay.com Флаг Литвы

«Этот документ необходим Литве, так как по уровню гибкости трудовых отношений мы очевидно отстаем от всех соседей. Когда поднимается вопрос, кому это будет выгодно — работодателям или работникам, я считаю, что он будет выгоден всем потому, что суть самого кодекса — с одной стороны, либерализовать трудовые отношения, а с другой стороны — через блок социальных законов гарантировать людям социальную защиту и стабильность», — сказал Мазуронис.

Политик согласен, что Трудовой кодекс стал инструментом предвыборной борьбы.

По словам Мазурониса, такие важные для общества законы не нужно принимать в такой щекотливый политический период.

«Такие законы нужно было принимать за год до выборов. Тогда нужно было сесть в спокойной обстановке и сложить все аргументы за и против, и тогда принимать решение, а сейчас идут выборы, борьба, проявляется желание показать, кто сильнее, у кого больше силы, и это, я считаю, мы все прекрасно видели», — сказал Мазуронис.

Напомним, в июне 2016 года парламент Литвы принял новую редакцию Трудового кодекса, которая кардинальным образом меняет отношения работников с работодателями. Профсоюзы, протестуя, утверждали, что новый кодекс свёрстан под нужды предпринимателей и отражает лишь их интересы, ущемляя интересы простых работников. Так, например, уволить стало проще, компенсации стали меньше, вступили в действия новые формы трудовых отношений, согласно которым работодатель может выплачивать сотруднику лишь за отдельные часы работы, не привлекая его к полноценному труду целый месяц. Социальные гарантии также снижены. Сокращен отпуск. Президент Литвы Даля Грибаускайте наложила вето на Трудовой кодекс, однако парламент, выйдя после летних каникул, преодолел вето президента и принял кодекс повторно. 19 сентября президент подписала закон.

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