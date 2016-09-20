Москва, 20 сентября, 2016, 12:42 — ИА Регнум. Сотрудники московских правоохранительных органов предотвратили самоубийство 54-летнего мужчины, грозившегося выброситься из окна 10-го этажа в Олимпийской Деревне (Западный административный округ, Москва). Об этом сообщили в правоохранительных органах Москвы.

Hans Открытые окна

«В ходе переговоров полицейские и спасатели уговорили мужчину не прыгать из окна», — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, мужчина собирался выпрыгнуть из окна дома № 6 на Мичуринском проспекте. Дверь в его квартиру оказалась закрыта, и, чтобы предотвратить суицид, сотрудники правоохранительных органов и спасатели попытались отговорить мужчину от этого поступка.