Таллин, 20 сентября, 2016, 12:42 — ИА Регнум. В ситуации, когда мировая потребность в энергии продолжает расти, 100-летний опыт Эстонии по использованию горючего сланца является хорошей статьей экспорта для государства, принося бюджету миллионы евро. Об этом ИА REGNUM сегодня, 20 сентября, сообщили в ГАО «Эстонская Энергия» (Eesti Energia) со ссылкой на председателя правления Хандо Суттера. По словам Суттера, концерн Eesti Energia поделился своим ноу-хау в области сланца более чем с 10 странами по всему миру и список продолжает пополняться. Сотрудничество и совместные исследования в области сланца велись в Турции, Египте, Израиле, Таиланде, Индии, Казахстане, Уругвае, Иордании, Соединенных Штатах Америки, Марокко, Монголии, Китае и Сербии.

Добыча сланцевой нефти

Суттер отметил, что сланцевая отрасль смогла перестроиться в условиях резкого падения цены на нефть на мировых рынках: «При сегодняшних ценах на нефть на мировом рынке мы способны производить и получать прибыль, продавая сланцевое масло. Еще несколько лет назад, когда цена на нефть на мировом рынке превышала 100 долларов США за баррель, никто бы в это не поверил». Он признал, что низкие цены на энергию вынудили всех производителей энергии пересмотреть свою деятельность в сторону повышения эффективности и конкурентоспособности. Он обозначил стратегической целью Eesti Energia «настолько снизить затраты на технологию Enefit, чтобы новые инвестиции были окупаемыми при уровне цены на нефть в 60−65 долларов за баррель».

По его словам, известные мировые запасы сланца содержат примерно 6050 миллиардов баррелей сланцевого масла, в то время как объем мировых запасов нефти в четыре раза меньше этого количества.