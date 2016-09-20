Таллин, 20 сентября, 2016, 12:39 — ИА Регнум. Специальная комиссия парламента Эстонии по борьбе с коррупцией обсудила споры, связанные с государственными тендерами Эстонского национального музея (Музея эстонского народа ERM), и не выявила признаков коррупции. Об этом ИА REGNUM сегодня, 20 сентября, сообщили в канцелярии парламента Эстонии со ссылкой на председателя комиссии, члена оппозиционной свободной партии Артура Тальвика. По словам Тальвика, ему жаль, что в преддверии открытия музея все внимание общественности и СМИ уделяется вовсе не содержанию Эстонского национального музея, а скандалам вокруг тендеров.

picserver.org Коррупция

Специальная комиссия созвала заседание, в котором приняли участие директор Эстонского национального музея Тынис Лукас, член правления фирмы по управлению госсобственностью AS Riigi Kinnisvara Элари Удам и руководитель комиссии по оспариванию результатов государственных тендеров Тайво Кивистик.

Напомним, что вокруг тендера на поставку кухонного оборудования и принадлежностей для ресторана и кафе при музее возник скандал. Музей эстонского народа выдвинул такие детальные требования к кухонной утвари, что выиграть конкурс изначально могла только одна фирма AS Dieta, с сайта которой и были взяты описания необходимых товаров, включая и фото. По данным издания Eesti Pаevaleht, требования к тендеру мог составить один из работников фирмы. Сумма предложений на тендер колебалась в промежутке 300 000—500 000 евро.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, открывающийся осенью под Тарту (восточная Эстония) государственный Музей эстонского народа (ERM) сможет лишь на треть покрыть свои общие расходы за счет продажи билетов и сдачи в аренду помещений. Это означает превращение музея в одного из крупнейших получателей государственной помощи наряду с Художественным музеем в Кадриорге и Музеем современного искусства КуМу. Уже сейчас расходы на строительство и оборудование музея превысили 75 млн евро.