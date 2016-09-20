Москва, 20 сентября, 2016, 12:39 — ИА Регнум. Деятельность международного религиозного объединения «Аум Синрике» (с 2000 г. известная как Алеф) запрещена на территории Российской Федерации (РФ). Такое решение, как передает «Агентство Москва», принял 20 сентября Верховный суд РФ.

Silsor Запрет

«Удовлетворить иск Генпрокуратуры Российской Федерации о запрете деятельности международного религиозного объединения «Аум Синрике» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — огласила решение судья.

Отметим, что заседание проходило в закрытом режиме.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, секта «Аум Синрике» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), основанная в 1984 году, потеряла статус признанной религиозной организации после теракта в столице Японии, однако продолжила свою деятельность, несмотря на то, что страны — члены ООН признают ее террористической.

Читайте также: С компьютеров «Аум Синрикё» спецслужбы собирают информацию

Читайте также: В Москве и Петербурге проходят обыски в квартирах членов «Аум Синрикё»