Москва, 20 сентября, 2016, 12:38 — ИА Регнум. Обвинения в адрес РФ в якобы обстреле гуманитарной колонны в Сирии — не более чем «голословные утверждения». Об этом 20 сентября журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM «Умеренные» террористы

«Я не считаю возможным и правильным делать какие-либо голословные заключения. В настоящий момент информацию об этом обстреле проверяют наши военные, и я надеюсь, они уже получат информацию конкретную, от первоисточников, и смогут выступить с соответствующим заявлением», — сказал Песков.

Он отметил «чрезвычайно напряженную ситуацию с перемирием в Сирии»: «Вчера вечером боевики запрещённой в РФ «Джебхат ан-Нусры» в ряде районов перешли в наступление. Мы знаем, что сирийские вооруженные силы, которые на протяжении всей недели были единственными подразделениями, которые соблюдали перемирие, были вынуждены давать ответ на это наступление. Мы понимаем, что подобные действия ставят под угрозу вообще весь процесс, и с сожалением мы констатируем, что за истекший период, а именно срок, который уже превысил неделю, нашим американским коллегам так и не удалось провести размежевание террористов от так называемой умеренной оппозиции. Ситуация вызывает очень серьезную озабоченность».

Напомним, конфликт в Сирии начался в 2011 году на гребне так называемой «арабской весны». Впоследствии гражданская война перетекла в борьбу сирийского правительства и всего мирового сообщества против запрещённой в Российской Федерации террористической организации ИГИЛ.