Манила, 20 сентября, 2016, 12:34 — ИА Регнум. Информация об угрозе захвата самолета авиакомпании «Саудовские авиалинии» на Филиппинах оказалась ложной. Причиной тревоги стало использование пилотом лайнера сообщения, которое может означать угон воздушного судна, сообщает новостной портал GMA News Online.

Asuspine Самолёт Саудовских авиалиний

Летчик передал диспетчеру экстренный код за 20 миль до приземления в аэропорту Манилы самолета, следовавшего из города Джидда. На место было направлено спецподразделение по освобождению заложников, в аэропорт также отправился глава полиции города.

Позже авиакомпания выступила с заявлением о ложной тревоге и сообщила о снятии режима экстренной ситуации в аэропорту столицы Филиппин. На борту самолета рейса 872 находились паломники, возвращавшиеся из Мекки.