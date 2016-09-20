Саратов, 20 сентября, 2016, 12:33 — ИА Регнум. В Саратовской области на выборах в Госдуму 18 сентября было выдано избирателям 1 млн 252 тыс. 862 бюллетеней, из них 0,86% признаны недействительными по разным причинам, сообщили ИА REGNUM в региональном избиркоме.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

По предварительным данным облизбиркома на 19 сентября за непарламентские партии голосование выглядит следующим образом. Родина получила 0,89% голосов избирателей, Коммунисты России — 1,99, Российская партия пенсионеров за справедливость — 0,84, Зеленые — 0,45, Гражданская Платформа — 0,12, Парнас — 0,34, Партия Роста — 0,51, Гражданская Сила — 0,15, Яблоко — 0,75, Патриоты России — 0,43.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 сентября 2016 года в день голосования в избирательную комиссию Саратовской области по состоянию на 10:00 19 сентября поступили 75 обращений (КПРФ партия и кандидаты — 62, Справедливая Россия кандидат — 1, Яблоко кандидаты и члены комиссии — 2, граждане — 6, УИК — 1, ЛДПР — 3).

Все жалобы в данное время проверяются избирательной комиссией области, территориальными избирательными комиссиями. По предварительным данным большинство нарушений не подтверждается.

По данным территориальных избирательных комиссий за ходом голосования вели наблюдение 3966 наблюдателей, работали 3972 члена УИК с правом совещательного голоса и 105 представителей СМИ, а также 2 долгосрочных и 8 краткосрочных международных наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ и 5 международных наблюдателей от миссии СНГ.

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