Вологда, 20 сентября, 2016, 12:32 — ИА Регнум. Прокуратура Вологодской области обобщила результаты проверок по организации летнего отдыха для детей. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ведомстве, на территории региона было выявлено более 360 нарушений закона. В суд прокуратура направила 11 исковых заявлений, а также внесла 47 представлений об устранении нарушений. К административной и дисциплинарной ответственности привлечено более 30 должностных лиц.

Цитата из д/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен». реж Элем Климов. 1964. СССР Пионерский лагерь. Нарушения

«Прокуроры Бабушкинского, Бабаевского, Белозерского, Вологодского, Вашкинского, Кирилловского, Никольского, Чагодощенского районов, Великоустюгский межрайонный прокурор в ходе проверок выявили нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства при организации отдыха детей в оздоровительных организациях. В частности, фиксировались случаи, когда не проводилась обработка против грызунов, работники не проходили обязательный для работы с детьми медосмотр, у них отсутствовали медкнижки. Нарушалось эпидемиологическое законодательство и при организации питания детей», — сообщил корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора области Максим Пегов.

Кроме того, прокуратура обнаружила в регионе три несанкционированных лагеря. В их числе лагерь «Каргач» на острове в Рыбинском водохранилище, где даже тренировки с детьми на воде проводились с нарушениями. В результате работу лагеря приостановили, а всех детей, отдыхавших там, передали родителям.

Аналогичные нарушения фиксировались в палаточном детском лагере в Усть-Кубинском районе, а также в несанкционированном детском лагере дневного пребывания ООО «Грани» в Череповце.

В прокуратуре отмечают, что этих организаторов летнего отдыха привлекли к административной ответственности, а работа лагерей была прекращена.