Москва, 20 сентября, 2016, 12:32 — ИА Регнум. Законопроект о кадровых вопросах Следственного комитета правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 20 сентября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Сейчас не предусмотрена возможностьназначения на должности помощника следователя (следователя-криминалиста)граждан, не имеющих высшего юридического образования. На практике лица, замещающие эти должности, оказывают техническую, информационную иорганизационную помощь следователю (следователю-криминалисту), на должностькоторого в исключительных случаях могут назначаться граждане, обучающиеся поспециальности «юриспруденция» не менее половины срока обучения, отмечают авторы.

Законопроектом предлагается внести изменения, согласно которым в исключительных случаях в порядке, определяемом председателем Следственного комитета, граждане, обучающиеся по образовательной программе высшего образования «Юриспруденция"не менее половины срока получения образования, установленного федеральным государственным образовательным стандартом, и не имеющие академической задолженности, могут назначаться на должности помощников следователей и помощников следователей-криминалистов следственных отделов и следственных отделений Следственного комитета по районам, городам и приравненных к ним, в том числе специализированных, следственных подразделений Следственного комитета.