Москва, 20 сентября, 2016, 12:30 — ИА Регнум. В Москве на рынке недвижимости ожидают период зимней стагнации, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель аналитического центра IRN.RU Олег Репченко. Он пояснил, что в сентябре многие застройщики столицы объявляют о повышении цен на объектах, однако платежеспособный спрос остается на низком уровне, поэтому стоимость снова будет снижена.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва

«Индекс стоимости жилья в столице хоть и не показывает монотонной динамики вверх, но постепенно дополз до отметки в 175 тысяч рублей за метр, в то время как летом его значения были ближе к 170 тысячам», — уточнил Репченко.

Эксперт добавил, что на данный момент отсутствует систематическое движение цен на недвижимость.

Напомним, ранее Репченко сообщил, что в 2016 году в столице сократилась стоимость жилья на 15−20%. На рынке новостроек внутри МКАД можно приобрести объект за 3−3,5 млн рублей.

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