Майкоп, 20 сентября, 2016, 12:29 — ИА Регнум. В Адыгее осуждены пятеро несовершеннолетних преступников. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканской прокуратуры 20 сентября, на скамье подсудимых оказались жители Майкопа, которых обвинили в групповом изнасиловании. Причем отвечали перед правосудием подростки повторно.

Уильям Хогарт. Суд. 1758

Обвиняемые и их защита не согласились с ранее вынесенным Майкопским городским судом приговором. Судебная инстанция учла позицию государственного обвинения, собранные по делу неопровержимые доказательства вины подростков и их несовершеннолетний возраст и приговорила их к различным срокам лишения свободы. В зависимости от роли каждого малолетние преступники получили от 4 лет до 4 лет 10 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

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Оспорить решение суда в вышестоящей инстанции злоумышленникам не удалось. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Республики Адыгея оставила приговор Майкопского городского суда без изменения, а апелляционные жалобы осужденных и их защитников — без удовлетворения.

В суде доказано, что преступление подростки совершили апреле 2014 года. На территории заброшенного общежития в станице Ханской в городе Майкопе, применяя насилие и угрозы, пятеро подростков совершили в отношении своей сверстницы действия сексуального характера.

Добавим, что уровень подростковой преступности в первом полугодии 2016 года на территории Адыгеи снизился. За шесть месяцев несовершеннолетними было совершено 61 преступление — это на 33,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.