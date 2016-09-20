Архангельск, 20 сентября, 2016, 12:28 — ИА Регнум. В Архангельске состоялась стратегическая сессия с участием министерства агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области и региональных рыбопромышленных предприятий. Основным посылом к участникам было — сформировать портфель проектов для дальнейшей проработки вопроса привлечения административной и финансовой поддержки из федерального центра. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в Корпорации развития Архангельской области.

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«Сегодня у ряда предприятий есть понимание, как с точки зрения добычи и переработки рыбных ресурсов, товарного выращивания рыбы в водоемах Архангельской области можно развивать новые логистические и технологические цепочки», — сказала первый заместитель генерального директора Корпорации развития Ольга Горелова.

Как было отмечено, сегодня российским флагманом является Дальневосточный рыбопромышленный кластер. Мощно развивается профильное сообщество в Республике Карелия. Архангельская область имеет богатые ресурсы, необходимо объединить усилия профессионалов и специалистов этой отрасли для их успешного и эффективного освоения.

«Рыбопромышленная отрасль — одна из основных в региональной экономике, — сказал участник стратегической сессии Дмитрий Семушин. — В этой сфере достаточно жесткая конкуренция внешних поставщиков рыбной продукции, есть и некая несогласованность действий рыбодобывающих компаний внутри региона. К тому же потенциал для развития региональной аквакультуры практически не задействован, потому что проектов по рыборазведению на сегодняшний день недостаточно. Считаю, что рыбопромышленный кластер даст толчок для развития, и региональная экономика от этого только выиграет».

Участники стратсессии выявили проблемы, исходя из них, определили первостепенные задачи, направления, на которых стоит сосредоточиться на первых этапах, и наметили «дорожную карту».

Главный итог сессии в том, что собравшимся удалось сформировать направления кластерного объединения: наука, образование, инфраструктура. Получилось определить и специфику направлений будущих проектов — это товарное выращивание, включая аквакультуру, развитие марикультуры, рыбодобыча, переработка и транспортировка даров моря с учетом использования возможностей Северного морского пути и выстраивания сотрудничества с другими регионами, которые располагают сырьевой базой или рынком сбыта.

В рамках одного из предложенных участниками стратсессии проекта по развитию транспортно-логистической цепочки поставки рыбопродукции между Архангельской областью и Дальним Востоком. Участники уже спланировали провести совещание для проработки первой встречи на высоком уровне с участием снабженцев, поставщиков, представителей портовой инфраструктуры, цель которой выстроить технологическую схему поставок.

Также в планах у Корпорации развития весной 2017 года, когда в Архангельске пройдет Арктический форум, провести отдельную площадку рыбопромышленного кластера. На ней будет представлена презентация этой схемы с целью принятия определенных решений. Там же должна состояться и презентация пула инвестиционных проектов, которые соответствуют направлениям, озвученным сегодня участниками сессии для потенциального привлечения инвестиций.