Санкт-Петербург, 20 сентября, 2016, 12:27 — ИА Регнум. Самолет, выполнявший рейс Москва — Нью-Йорк, экстренно приземлился в Санкт-Петербурге из-за плохого самочувствия одного из пассажиров, сообщает Life со ссылкой на очевидцев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вероника Скворцова

По данным телеканала, на борту самолета находилась министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. Она оказала помощь женщине, которая почувствовала себя плохо.

Скворцова направлялась на специальное совещание на полях Генассамблеи ООН, где 21 сентября она должна выступить по вопросу международных мер по борьбе с устойчивостью к антибиотикам.