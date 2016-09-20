Махачкала, 20 сентября, 2016, 12:25 — ИА Регнум. Уголовное дело завели по факту невыплаты зарплаты в отношении должностных лиц компании «ЭКО-М», ответственной за уборку улиц Махачкалы, сообщили ИА REGNUM 20 сентября в пресс-службе СУ СКР по Дагестану. По версии следствия, организация не платила зарплату своим работникам с января 2015 года по июнь 2016 года. В результате образовалась задолженность в размере 9,5 млн рублей. Следствие обещает привлечь к уголовной ответственности виновных и заставить их погасить долги по зарплате. Уголовное дело возбуждено по статье «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы».Задержка заработной платы в «ЭКО-М» уже становилась предметом разбирательств после того, как в январе 2016 года работники компании отказались выходить на работу и вывозить мусор. За несколько дней забастовки улицы города оказались захламлены бытовыми отходами. Руководство «ЭКО-М» объяснило задержку зарплаты тем, что администрация Махачкалы не исполнила свои обязательства по оплате на сумму 42 млн рублей. В ответ городские власти предъявляют претензии к качеству работы «ЭКО-М».19 июля работники компании вновь отказались выйти на работу. После этого Роспотребнадзор направил в суд иск с требованием разработать в Махачкале генеральную схему санитарной очистки и обязать клининговые компании качественно заниматься санитарной очисткой города.