Лондон, 20 сентября, 2016, 12:22 — ИА Регнум. Экс-командующий объединенными силами Великобритании Ричард Бэрронс заявил о возможности России разместить войска на территории НАТО за 48 часов. При этом дать быстрый отпор у альянса не получится, пишет Times.

mil.ru Российские танки

По словам Бэрронса, НАТО не сможет быстро отреагировать из-за внутреннего раскола в альянсе и отсутствия четкого плана действий. Если Москва решится, она может за 48 часов развернуть на территории НАТО десятки тысячи солдат, которых поддержат авиация и флот, считает военный.

Таким образом, за двое суток НАТО частично потеряет контроль на земле, в воздухе и на воде. Бэрронс заявил, что Верховному главнокомандующему вооруженными силами НАТО в Европе надо дать разрешение на разработку плана по подготовке к отражению атаки России. В настоящее время такого планирования нет — оно прекратилось с окончанием холодной войны.

И возвращаться к такому планированию НАТО не хочет — даже после «вторжения Москвы на Украину» и технического перевооружения Российской армии, сетует Бэрронс. Он напомнил, что пересмотра такого отношения НАТО к ситуации требуют и граничащие с Россией страны, однако Франция, Греция, Италия, Венгрия и Германия «не хотят раздражать РФ».

Оценивая дополнительный контингент НАТО, который планируется разместить в Польше и Прибалтике, бывший командующий объединенными силами Великобритании заявил, что у них нет «установленных правил боя» на случай «российской агрессии» и достаточной огневой мощи для ее отражения.