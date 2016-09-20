Великий Новгород, 20 сентября, 2016, 12:22 — ИА Регнум. Новгородская «Единая Россия» по итогам выборов 18 сентября получила большинство в региональном парламенте. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального отделения партии, об этом заявила секретарь Новгородского регионального отделения партии Елена Писарева (она возглавляла региональный парламент прошлого созыва).

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

«Из 16 кандидатов-одномандатников в Новгородскую областную думу прошли 14 человек, также, по предварительным данным, в думу проходят около семи наших кандидатов-списочников», — отметила Писарева.

Представители «Единой России» отметили, что в новом созыве областной думы, несмотря на полученное большинство, они намерены сотрудничать и взаимодействовать с депутатами от других партий, поскольку за ними также стоят голоса и интересы жителей Новгородской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в новом составе Новгородской областной думы теперь будет 32 депутата, а не 26 как ранее. Половина избиралась по партийным спискам, половина — по одномандатным округам.

По предварительным данным облизбиркома, в областную думу прошли четыре парламентские партии. «Единая Россия» получила 38,92%, КПРФ — 19,53%, ЛДПР — 17,3%, «Справедливая Россия» — 16,11%. Партия «Яблоко» набрала 4,83%.

Читайте также: В Новгородскую облдуму прошли четыре парламентские партии

Напомним, в составе Новгородской областной думы пятого созыва было 26 депутатов. Во фракции «Единой России» состояло 12 из них. Второй по численности была фракция «Справедливой России» — пять депутатов, фракцию КПРФ представляли трое, фракция ЛДПР состояла из одного депутата. Ещё пять депутатов не входили ни в одну из фракций.