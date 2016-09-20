Вашингтон, 20 сентября, 2016, 12:20 — ИА Регнум. Компания Apple оформила патент на обычный бумажный пакет с ручками, соответствующая заявка опубликована на сайте Ведомства по патентам и товарным знакам США.

factorydirectcraft.com Бумажное яблоко

Патентную заявку на изобретение Apple направила в марте этого года, однако лишь сейчас документ был опубликован. Изобретение компании называется просто «сумкой» и не снабжено никакими высокотехнологичными устройствами. Гибкие ручки пакета сделаны из бумажных волокон.

«Раскрывающийся бумажный пакет. Он может включать в себя контейнер, выполненный из твердой выбеленной бумаги и состоящий по меньшей мере на 60 процентов из перерабатываемых материалов», — отмечено в заявке.

По мнению авторов изобретения, содержание перерабатываемых материалов в большей части бумажных пакетов составляет менее половины. В то время как сумка от Apple более экологична.