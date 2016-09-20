Тбилиси, 20 сентября, 2016, 12:19 — ИА Регнум. Подобно экс-премьеру Грузии Бидзине Иванишвили, активно поддерживающему предвыборную кампанию учрежденной им партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», поддержку своим соратникам по партии «Единое национальное движение» оказывает с Украины через интернет и экс-президент Михаил Саакашвили.

ИА REGNUM Михаил Саакашвили

На своей странице в сети Facebook Саакашвили опубликовал свое очередное видеообращение к избирателям, в котором отвечает на обвинения оппонентов относительно финансирования обучения своих соратников и чиновников своего правительства за границей и одновременно обещает, что после возвращения к власти продолжит всячески содействовать развитию системы высшего образования.

«В нашем будущем правительстве, которое начнет работать с 9 октября, ни один студент, имеющий минимальную посещаемость, не будет исключен, никому не приостановят статус студента из-за отсутствия денег», — подчеркнул экс-президент.

Он также обещает, что после его возвращения к власти всем студентам будет дана возможность хотя бы год проучиться за границей. Сделать это Саакашвили намеревается с помощью программы ваучеров, который, по его утверждению, приблизится по своей ценности и значению к восточноевропейским ваучерам и получит международное признание.

Саакашвили подчеркнул, что при его правлении обучение за границей государство финансировало не только чиновникам правительства, но и всем успевающим студентам.

«Правительство Грузии использует в кампании против меня то, что мы профинансировали обучение за границей нескольких действующих политиков и бывших членов правительства. Дело в том, что мы финансировали обучение не только этих людей, но и всех грузин, которые были приняты в 50 ведущих университетов Запада. Эта программа в разной форме существовала в течение всего периода моего президентства, и несколько тысяч грузинских студентов на финансирование государства поехали на учебу за границу», — сообщил Саакашвили и добавил, что сегодня министерство образования умышленно не выдает данные об этих студентах и хранит их как государственную тайну.

Как известно, парламентские выборы в Грузии назначены на 8 октября.