Ярославль, 20 сентября, 2016, 12:19 — ИА Регнум. 20 сентября комиссия по законности муниципалитета Ярославля рассмотрела проект решения «О порядке проведения конкурса на замещение должности мэра Ярославля», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM

Это связано с возможным истечением срока полномочий мэра, избранного в 2012 году и осужденного в 2016-м. В ближайшее время областной суд рассмотрит апелляцию защиты Урлашова, в случае отклонения которой в городе появится назначенный глава администрации или сити-менеджер.

Однако в документе, определяющем порядок назначения сити-менеджера, должность по-прежнему называется «мэр». К такому термину горожане уже привыкли, хотя у назначенного мэра полномочий в трактовке этого документа будет меньше, чем у избранного.

В частности, он не сможет подписывать или налагать вето на решения муниципалитета. Главой города будет считаться председатель муниципалитета.

Порядок назначения мэра аналогичен схеме, уже опробованной в ряде районов области: претенденты на эту должность будут подавать заявление в комиссию, которая наполовину будет состоять из представителей губернатора, а наполовину — из депутатов муниципалитета.

Муниципалитет не будет избирать своих представителей специально. Членами комиссии станет председатель городского представительного органа и председатели постоянных комиссий. Интересно, что в пакете документов претендент должен представить и медицинскую справку о том, что состояние здоровья позволяет ему работать с секретными документами. Иначе говоря, о психическом здоровье и отсутствии алкогольной и наркотической зависимости. Для участия в избирательной кампании на эту должность такая справка не требовалась.

Конкурсная комиссия будет оценивать претендентов в два этапа, после чего рекомендует одного и более претендентов муниципалитету. Муниципалитет из предложенных кандидатур выберет нового мэра города.

Новый порядок избрания будет рассмотрен на заседании муниципалитета Ярославля в среду, 21 сентября.