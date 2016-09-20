Ташкент, 20 сентября, 2016, 12:18 — ИА Регнум. ЦИК Узбекистана принял необходимые документы для участия в выборах президента еще от двух политических партий, таким образом, на выборах главы государства будут представлены представители всех политических сил республики.

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Флаг Узбекистана

Как передает корреспондент ИА REGNUM, сегодня документы для регистрации в ЦИК представили Народно-демократическая партия Узбекистана и Социал-демократическая партия «Адолат» (Справедливость).

В частности, партиями представлены заявления об участии в выборах, справки Минюста, содержащие сведения о регистрации партий и информация о будущих кандидатах в президенты.

Таким образом, от Движения предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократической партии Узбекистана (УзЛиДеп) выдвинут исполняющий обязанности президента республики Шавкат Мирзиеев.Демократическая партия «Миллий тикланиш» (Национальное возрождение) выдвинула кандидатуру Сарвара Отамурадова, Социал-демократическая партия Узбекистана «Адолат» Наримана Умарова, Народно-демократическая партия Узбекистана — Хотамжона Кетмонова.

Выборы президента Узбекистана состоятся 4 декабря, избирательная кампания началась 9 сентября. С 30 сентября по 20 октября пройдет регистрация кандидатов. Президент Узбекистан избирается сроком на 5 лет.