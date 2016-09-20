Все политические партии Узбекистана будут участвовать в выборах президента
Ташкент, 20 сентября, 2016, 12:18 — ИА Регнум. ЦИК Узбекистана принял необходимые документы для участия в выборах президента еще от двух политических партий, таким образом, на выборах главы государства будут представлены представители всех политических сил республики.
Как передает корреспондент ИА REGNUM, сегодня документы для регистрации в ЦИК представили Народно-демократическая партия Узбекистана и Социал-демократическая партия «Адолат» (Справедливость).
В частности, партиями представлены заявления об участии в выборах, справки Минюста, содержащие сведения о регистрации партий и информация о будущих кандидатах в президенты.
Таким образом, от Движения предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократической партии Узбекистана (УзЛиДеп) выдвинут исполняющий обязанности президента республики Шавкат Мирзиеев.Демократическая партия «Миллий тикланиш» (Национальное возрождение) выдвинула кандидатуру Сарвара Отамурадова, Социал-демократическая партия Узбекистана «Адолат» Наримана Умарова, Народно-демократическая партия Узбекистана — Хотамжона Кетмонова.
Выборы президента Узбекистана состоятся 4 декабря, избирательная кампания началась 9 сентября. С 30 сентября по 20 октября пройдет регистрация кандидатов. Президент Узбекистан избирается сроком на 5 лет.